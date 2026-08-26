Голодать не нужно: Уколова поделилась нестандартным способом улучшить фигуру

Актриса Анастасия Уколова объяснила, как ей удалось изменить и преобразить свое тело. По словам 32-летней звезды, секрет стройности кроется в увлечении бальными танцами, которое появилось у нее после участия в соответствующем проекте.
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