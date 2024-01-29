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Михалков посчитал нужным опровергнуть обвинения в доносе от Ксении Собчак

Михалков посчитал нужным опровергнуть обвинения в доносе от Ксении Собчак

Известный кинорежиссёр заявил о том, что использует встречи с президентом для конструктивных бесед.Скандальная журналистка Ксения Собчак решила подогреть затухающий интерес общества к так называемой "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, и принялась проводить собственное "расследование", выясняя имя того, кто якобы показал кадры с вечеринки Владимиру Путину.

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