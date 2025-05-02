Командир бригады ВДВ РФ "Баркас": ВСУ на Сумском направлении деморализованы

Украинские военные, выполняющие задачи на Сумском направлении, полностью деморализованы. Об этом журналистам рассказал командир 11-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ с позывным "Баркас", передает ТАСС.
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