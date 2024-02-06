Веская причина: Игорь Крутой отправился в Америку

вл

валерий лисицын

А чо бы ему Игорю то не поехать? Когда денег вагон и маленькая тележка, да ещё мамка в Америке и дом. Игорь мужик неплохой и не вредный (похоже на то) . Но вот есть один ньюансик где у него вообще Родина и отчий край? Таких ребят сейчас многовато стало, сегодня здесь , завтра там. Плохо тут, поедем туда .Плохо там , поедем сюда.