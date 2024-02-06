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Веская причина: Игорь Крутой отправился в Америку

Веская причина: Игорь Крутой отправился в Америку

Композитор Игорь Крутой тайно уехал из России.   Игорь Крутой, выдающийся композитор и музыкальный продюсер, решил отправиться в США, чтобы быть рядом со своей старенькой мамой.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
А чо бы ему Игорю то не поехать? Когда денег вагон и маленькая тележка, да ещё мамка в Америке и дом. Игорь мужик неплохой и не вредный (похоже на то) . Но вот есть один ньюансик где у него вообще Родина и отчий край? Таких ребят сейчас многовато стало, сегодня здесь , завтра там. Плохо тут, поедем туда .Плохо там , поедем сюда.
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