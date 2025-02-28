Член бундестага Науйок поднял вопрос о блокировке санкций ЕС против России

Член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" Эдгар Науйок запросил ответ на вопрос о возможности Берлина блокировать введение Евросоюзом санкций против России и Китая, пишет интернет-издание "Лента.
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