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Мировое обозрение

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На карте Equal Earth нашли данные ЦРУ и правительства США

На карте Equal Earth нашли данные ЦРУ и правительства США

Политическая карта Equal Earth, которую международная кампания Correct the Map предлагает в качестве эталона для школ, СМИ и правительств, оказалась тесно связана с картографией американских спецслужб.

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