Путин потребовал от школьных учебников проверки

Владимир Путин потребовал тщательным образом проверять школьные учебники в РАН. В настоящий момент современные учебники, которые разрабатываются для младшеклассников, старшеклассников и студентов вузов, проходят несколько этапов проверки.
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