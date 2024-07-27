В ЦИК РТ рассказали, какие политические партии заявились на выборы Госсовета РТ

Завершился этап предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты Госсовета. До 24 июля кандидаты и политические партии, выдвинувшиеся на выборах, должны были предоставить такие документы в избирательные комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии