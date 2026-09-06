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ИА Регнум

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Филиппинское песо возглавило рейтинг самых недооцененных валют мира

Филиппинское песо возглавило рейтинг самых недооцененных валют мира

Филиппинское песо возглавило рейтинг самых недооцененных валют мира, сместив с этой позиции российский рубль.

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