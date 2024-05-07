Дата боя Махачев — Порье, когда и где пройдет, участники, где смотреть бой на UFC 302 2 июня 2024

Ночью 2 июня 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам — UFC 302. В главном поединке вечера Исламу Махачеву предстоит защитить свой титул чемпиона по версии UFC, его соперником станет американец Дастин Порье.
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