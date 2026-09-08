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Вице-спикер Госдумы Чернышов посоветовал удалять сообщения с использованными кодами

Вице-спикер Госдумы Чернышов посоветовал удалять сообщения с использованными кодами

Использованные коды от «Госуслуг», банков и других сервисов лучше удалять после завершения операции, посоветовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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