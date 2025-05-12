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  • Malina
    Молодцы севастопольца!!! Настоящие русские!!! Это москвичи хавают всё подряд, лишь бы было модным...Власти Севастопол...
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    Вучич похож чем то на Власова..Вучич выложил вид...

Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины, — The Times

Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины, — The Times

Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины, — The Times.Россия настаивает на смене украинской власти, отказе от вступления в НАТО и уступках территорий, включая Крым, Херсон, Запорожье и еще две области на востоке сообщает изданиеЧитать подробнее>>> .

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