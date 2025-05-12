Путин на переговорах в Турции потребует капитуляции Украины, — The Times.Россия настаивает на смене украинской власти, отказе от вступления в НАТО и уступках территорий, включая Крым, Херсон, Запорожье и еще две области на востоке сообщает изданиеЧитать подробнее>>> .