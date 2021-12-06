Объект культурного наследия Приморья тонет в фекалиях

В дурно пахнущей субстанции стоит подвал дома № 23 по улице Ленинградской. Это двухэтажное здание в 1991 году было признано объектом культурного наследия, но жителям дома от статуса совсем не радостно: каждый день они вынуждены ведрами черпать фекалии.
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