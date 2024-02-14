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Русская весна

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Враг пытался атаковать Крым, Воронеж и Белгород

Враг пытался атаковать Крым, Воронеж и Белгород

По сообщениям Министерства обороны России, сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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