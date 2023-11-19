Егору Бероеву хватило пары минут, чтобы объяснить предательство коллег по актёрскому цеху

Егор Бероев в интервью Юрию Пронько рассказал о своей позиции касаемо поступков коллег по актёрскому цеху, не принявших решение России начать специальную военную операцию и даже начавших вредить и стране, и народу.
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