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Царьград

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А теперь простыми словами: Чего хотят США и Украина от России

А теперь простыми словами: Чего хотят США и Украина от России

Эксперты прокомментировали результаты переговоров США и Украины. Чего хотят США и Украина от России?Итак, американцы предлагают России перемирие на 30 дней, чтобы продолжить переговоры в спокойной обстановке.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Именно этого они и хотят добиться ...Всё это &quot;шито белыми нитками &quot;...
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22 час.
Сергей
Ьолько после принятия законов об отмене всех законов против русского языка и русских людей, высылке вон всех натовских военных и консультантов, сбора ВСЕХ НАЦИКОВ на стадионе в центре куева и уничтожении их, с лапками к верху марша ВСУ можно поговоритьо ВРЕМЕННОМ( на пару дней!) перемирии!!! Но ТОЛЬКО поговорить!!
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21 час.
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