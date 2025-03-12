А теперь простыми словами: Чего хотят США и Украина от России

Именно этого они и хотят добиться ...Всё это "шито белыми нитками "...

Сергей

Ьолько после принятия законов об отмене всех законов против русского языка и русских людей, высылке вон всех натовских военных и консультантов, сбора ВСЕХ НАЦИКОВ на стадионе в центре куева и уничтожении их, с лапками к верху марша ВСУ можно поговоритьо ВРЕМЕННОМ( на пару дней!) перемирии!!! Но ТОЛЬКО поговорить!!