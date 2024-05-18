Новые правила в 2024 году. Как пересдать ЕГЭ

Как пересдать ЕГЭ в 2024 году: обновленные правила и расписание экзаменовТихонова Пелагия/Агентство «Москва» Незадолго до начала государственных экзаменов в школах вступили в силу новые правила ЕГЭ, которые должны облегчить жизнь школьникам и дать им шанс исправить оценку.