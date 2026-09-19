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Минобороны: за ночь над регионами РФ были сбиты 344 БПЛА самолетного типа

Минобороны: за ночь над регионами РФ были сбиты 344 БПЛА самолетного типа

В результате атак БПЛА и обстрелов за прошедшие сутки в Курской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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