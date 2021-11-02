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Часть Правобережного округа Иркутска осталась без света из-за аварии 2 ноября

Часть Правобережного округа Иркутска осталась без света из-за аварии 2 ноября

Авария произошла утром 2 ноября в Правобережном районе города Иркутска. Без света остались жители части домов по улицам: 2-й Щаповский, Академика Павлова, Арктическая, Бекетова, Вьюжная, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Ивана Кочубея, Кузьмы Минина, Нестерова, Новогодняя, Первомайская, Петрова, Пожарского, Пшеничная, Рабочего Штаба, Радищева, Северная, Северная 1-я, Северный, Талалихина, Фрунзе, Чапаева, Чебышева, Щапова, Щаповский, Алзамайский, Госпитальная, Ивана Кочубея, Кирпичная, Первомайская, Пшеничная, Спартаковская, Фрунзе, Хабарова, Эстонский.

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