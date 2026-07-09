iPhone 18 Pro и Pro Max: утолщение корпуса, улучшенное охлаждение и рост цен

Толщина корпуса iPhone 18 Pro, согласно утечкам, составит около 9 мм, а вес — порядка 240 граммов. На бумаге это выглядит как шаг назад по сравнению с многолетней гонкой за тонкость, однако на практике разница почти незаметна: четверть миллиметра толщины — это примерно два листа офисной бумаги, а 7 граммов — мелочь в кармане для большинства пользователей.