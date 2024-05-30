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В Тульской области на год продлили льготы на уплату транспортного налога

В Тульской области на год продлили льготы на уплату транспортного налога

В ходе 61-го заседания Тульской областной Думы в первом чтении принят законопроект, предлагающий продлить действие льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога на налоговый период 2024 года для отдельных категорий граждан.

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