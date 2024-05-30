В Тульской области на год продлили льготы на уплату транспортного налога

В ходе 61-го заседания Тульской областной Думы в первом чтении принят законопроект, предлагающий продлить действие льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога на налоговый период 2024 года для отдельных категорий граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии