Вячеслав Володин: роль человека в творчестве остаётся главной

Вячеслав Володин посетил ВГИК и обсудил развитие технологий и человеческую роль в творчестве. Он подчеркнул важность людей как ключевых создателей, несмотря на помощь ИИ, и отметил, что душу искусственный интеллект передать не может.
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