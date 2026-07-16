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Царьград

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Вячеслав Володин: роль человека в творчестве остаётся главной

Вячеслав Володин: роль человека в творчестве остаётся главной

Вячеслав Володин посетил ВГИК и обсудил развитие технологий и человеческую роль в творчестве. Он подчеркнул важность людей как ключевых создателей, несмотря на помощь ИИ, и отметил, что душу искусственный интеллект передать не может.

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