У 7-месячного сына Рудковской и Плющенко, брата Гном Гномыча, уже есть домашнее прозвище Лидия ГубинаВ Инстаграм-аккаунте 8-летнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра, который больше известен как Гном Гномыч, появилось видео, как он играет с маленьким Арсением.