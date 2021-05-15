У 7-месячного сына Рудковской и Плющенко, брата Гном Гномыча, уже есть домашнее прозвище Лидия ГубинаВ Инстаграм-аккаунте 8-летнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александра, который больше известен как Гном Гномыч, появилось видео, как он играет с маленьким Арсением.
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