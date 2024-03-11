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Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Россиянам напомнили, когда начнутся следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Граждане смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая, что следует из производственного календаря, который был утвержден правительством РФ.

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