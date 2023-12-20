На Украине США шантажируют Россию войной на истощение

Дмитрий РОДИОНОВ Вашингтон надеется на проведение переговоров между Россией и Украиной в конце следующего года на условиях Киева, заявил 7 декабря первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.
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