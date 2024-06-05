Украинский солдат два года скрывался в подземельях «Азовстали» и сильно исхудал - военкор

Военнослужащие российской армии задержали бойца ВСУ, до последнего скрывавшегося на мариупольской «Азовстали».
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