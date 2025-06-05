БлокнотРУ Андрея Ермака вместо Зеленского ждет выволочка за операцию «Паутина». В США прилетел Андрей Ермак — «серый кардинал Украины» и правая рука Зеленского.
Зеленский испугался, поехал Ермак: Трамп в бешенстве из-за операции «Паутина» — Украине прикажут «сидеть и не рыпаться»
Комментарии
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Татьяна Тропина
Так Путин это сказал открыто- " Зачем нужен мир без России? " Прямым текстом...
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12 час.
Валерий Фоменков
Ермак и Тухлый (он же Зеленский) действуют, исключительно, под руководством империи зла сша. И вот это "бешенство" Трампа абсолютно не впечатляет. Именно Трамп и его команда в "содружестве" с мелкой британией разработали и осуществили руками бандерья террористические акты против России. Хватит уже выпучивать глаза и говорить, что это не америкосы. Трамп - это враг России номер один. Поставки вооружений, финансирование, предоставление навигации бандерью ставят Трампа в один ряд с его лизоблюдом Тухлым (он же Зеленский). Никаким миротворцем Трамп не является, это неоспоримый факт.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Ничего нового этот визит Ермака в США не принесёт, можно было и не летать на встречу. А вот какой "решительный ответ" будет на удары и теракты со стороны России - пусть думают.
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1 час.
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