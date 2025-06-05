Валерий Фоменков

Ермак и Тухлый (он же Зеленский) действуют, исключительно, под руководством империи зла сша. И вот это "бешенство" Трампа абсолютно не впечатляет. Именно Трамп и его команда в "содружестве" с мелкой британией разработали и осуществили руками бандерья террористические акты против России. Хватит уже выпучивать глаза и говорить, что это не америкосы. Трамп - это враг России номер один. Поставки вооружений, финансирование, предоставление навигации бандерью ставят Трампа в один ряд с его лизоблюдом Тухлым (он же Зеленский). Никаким миротворцем Трамп не является, это неоспоримый факт.