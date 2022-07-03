Неделя 3-я по Пятидесятнице; священномученика Мефодия, епископа Потарского, благоверного князя Глеба Владимирского и др. (дни памяти святых)

Сегодня, 20 июня ст.ст. (3 июля), Неделя 3-я по Пятидесятнице; день празднования Моденской (Косинской) и Коробейниковской-Казанской икон Божией Матери; память соборов святых Вологодских, Новгородских, Белорусских, Санкт-Петербургских и Псковских.