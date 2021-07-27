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«Вашингтон» обменял Диллона в «Виннипег» на 2 драфт-пика 2-го раунда

«Вашингтон» и «Виннипег» совершили обмен.  «Джетс» получили защитника Брендена Диллона, «Кэпиталс» – выборы во 2-м раунде на драфтах-2022 и 2023.

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