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Хабиб Нурмагомедов: «Турнир стал неким мостом между Атырау и Дагестаном. Очень много молодежи здесь. Я думаю, что для мотивации для них это очень большое событие»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с отцом перед турниром своего промоушна Eagle FC в казахстанском Атырау.

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