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«Это было что-то!»: Анфиса Чехова описала воссоединение с мужем после четырёх месяцев в США

«Это было что-то!»: Анфиса Чехова описала воссоединение с мужем после четырёх месяцев в США

Анфиса Чехова вернулась в Россию, завершив почти четырёхмесячное пребывание в Америке. Телеведущая добралась до дома вместе с собакой по кличке Картошка и наконец встретилась с супругом Александром Златопольским.

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