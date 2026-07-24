«Это было что-то!»: Анфиса Чехова описала воссоединение с мужем после четырёх месяцев в США

Анфиса Чехова вернулась в Россию, завершив почти четырёхмесячное пребывание в Америке. Телеведущая добралась до дома вместе с собакой по кличке Картошка и наконец встретилась с супругом Александром Златопольским.
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