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Царьград

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Renault планирует выпускать беспилотники на Украине: потеря автопродаж?

Renault планирует выпускать беспилотники на Украине: потеря автопродаж?

Мария Захарова прокомментировала намерение Renault начать производство беспилотников на Украине. По её словам, это указывает на реалистичную оценку своих перспектив, так как компания стала терять автомобильный рынок в России.

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