Арахнолог Михайлов опроверг нашествие ядовитых каракуртов на Москву

Ядовитые пауки каракурты не способны выжить в Москве и области, официально их в столичном регионе не находили, заявил арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ им.
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