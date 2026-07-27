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Газета.ру

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Арахнолог Михайлов опроверг нашествие ядовитых каракуртов на Москву

Арахнолог Михайлов опроверг нашествие ядовитых каракуртов на Москву

Ядовитые пауки каракурты не способны выжить в Москве и области, официально их в столичном регионе не находили, заявил арахнолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ им.

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