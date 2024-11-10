Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

Страна и люди

В недавнем материале «Диверсия государственного уровня?» говорил о разрушительном для государства процессе – в российских городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске официально открываются представительства МВД иностранного государства, Киргизии.