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Кайри Ирвинг: «Горжусь тем, как Дончич отреагировал на критику. Я ожидал от него именно этого»

После третьего матча финала против «Селтикс» словенца ругали за игру в защите и поведение в целом. В четвертой встрече «Даллас» победил 122:84, 1-3.

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