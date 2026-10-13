Житель Можгинского района убил своего брата ради спокойной жизни матери

Можга. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор 45-летнему жителю Можгинского района, который обвинялся в умышленном убийстве брата ради их матери.
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