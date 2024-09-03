МЧС России провели в Кумертау масштабные командно-штабные учения

В рамках учений в Республике Башкортостан проведен смотр сил и средств, заслушаны доклады об итогах деятельности районного звена БТП РСЧС, состоянии и развитии единой дежурной диспетчерской службы, выполнении плана основных мероприятий и состоянии пожарной безопасности.