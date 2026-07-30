Росавиация аннулировала сертификат АО «Ижавиа» — авиакомпания прекращает полёты с 1 августа. «С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов», — говорится в заявлении.
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