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Росавиация аннулировала сертификат АО «Ижавиа»

Росавиация аннулировала сертификат АО «Ижавиа»

Росавиация аннулировала сертификат АО «Ижавиа» — авиакомпания прекращает полёты с 1 августа. «С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов», — говорится в заявлении.

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