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Власти Сургута проверили инцидент с выгнанным из маршрутки школьником

В Сургуте (ХМАО) горадминистрация совместно с перевозчиком ООО «Сургутгазсервис» провели служебное расследование изложенного в социальных сетях случая, когда водитель маршрутки высадил 10-летнего мальчика, пожелавшего расплатиться за проезд картой.

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