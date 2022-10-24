Власти Сургута проверили инцидент с выгнанным из маршрутки школьником

В Сургуте (ХМАО) горадминистрация совместно с перевозчиком ООО «Сургутгазсервис» провели служебное расследование изложенного в социальных сетях случая, когда водитель маршрутки высадил 10-летнего мальчика, пожелавшего расплатиться за проезд картой.