Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после разгромной победы над казанским «Рубином» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что игра была по содержанию не такой простой, как может показаться, смотря на итоговый счет.