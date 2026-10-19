Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после разгромной победы над казанским «Рубином» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что игра была по содержанию не такой простой, как может показаться, смотря на итоговый счет.
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