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Politico: Пентагон хочет иметь «контртеррористические» базы в Узбекистане

Politico: Пентагон хочет иметь «контртеррористические» базы в Узбекистане

Представители Пентагона планируют обсудить с властями Узбекистана возможность размещения контртеррористических сил США на территории этой страны, сообщает13 октября издание Politico со ссылкой на источники в американском конгрессе.

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