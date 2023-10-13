В Русском музее открылась выставка к 145-летию Павла Кузнецова

В Русском музее открылась выставка к 145-летию со дня рождения художника Павла Кузнецова. Выставка «Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878-1968)» открылась в Корпусе Бенуа музея, передает пресс-служба Министерства культуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии