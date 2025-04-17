Автоэксперт Субботин перечислил первые признаки износа шин

По словам специалиста, автомобильные покрышки важно беречь от воздействия ультрафиолета.Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что шины на машинах следует менять, если глубина протектора достигла 1,6 миллиметра или появились индикаторы износа.
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