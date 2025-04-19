Москва упростила и ускорила согласование перепланировок

Правительство Москвы упростило порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах. Сроки предоставления услуги сокращены с 30 до 20 рабочих дней как для планируемых, так и для уже выполненных работ.
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