Все женщины сталкивались с клише, которое гласит « Женщина без детей не может быть счастлива».
Почему одинокие женщины без детей так счастливы
Комментарии
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Вера Федорова
Мне кажется, у каждого своё счастье. И главное- нужно ценить, то что человек имеет. Есть семьи, где и много детей, и есть дом, есть достаток, есть муж, есть и жена, а счастья нет. Потому что нет любви, нет взаимопонимания, нет радости от совместного жития- все ждут, когда бы разбежаться. А есть и одинокие люди, а живут в гармонии с собой, в согласии чувствами и разумом. Они удовлетворены жизнью.
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40 мин.
Элина Морозова
Все просто. Если человек живет как ему хочется, а не как ему навязывают, то он счастлив. У каждого свое счастье.
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38 мин.
Вера Федорова
Ну, конечно.
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36 мин.
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