Почему одинокие женщины без детей так счастливы

Вера Федорова

Мне кажется, у каждого своё счастье. И главное- нужно ценить, то что человек имеет. Есть семьи, где и много детей, и есть дом, есть достаток, есть муж, есть и жена, а счастья нет. Потому что нет любви, нет взаимопонимания, нет радости от совместного жития- все ждут, когда бы разбежаться. А есть и одинокие люди, а живут в гармонии с собой, в согласии чувствами и разумом. Они удовлетворены жизнью.