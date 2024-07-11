В Барнауле создали допбригаду для отлова сотен бездомных животных

В настоящее время специалистами уже отловлено около 500 животных Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы отлова бездомных животных в городе и предоставления грантовой поддержки приютам, сообщает мэрия.
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