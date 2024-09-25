Боррель заявил, что изучит идеи Трампа по Украине, если он станет главой США

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что изучит идеи бывшего американского лидера Дональда Трампа по урегулированию на Украине, только если он станет президентом Соединенных Штатов.
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