Китайский Новый год в «Аптекарском огороде»

Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» 14 февраля исполнилось 319 лет. Он был основан в 1706 году по инициативе императора Петра I и должен был обеспечивать городские аптеки необходимым лекарственным сырьем.
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