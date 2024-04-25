В Казани за сутки произошло 171 ДТП

24 апреля в Казани произошло 171 ДТП, в результате трех из них пострадали люди: пассажир упал в общественном транспорте, пешеход был сбит на нерегулируемом переходе и еще один пешеход пострадал при заезде во двор.
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