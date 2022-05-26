УКРАИНА: НОВОСТИ 26.05.2022 день

За Северодонецком и Лисичанском падёт весь Донбасс – украинские эксперты Вадим Москаленко. После того как российские войска освободят бывшую Луганскую область Украины, они пойдут на Артёмовск, чтобы окружить оставшиеся подразделения ВСУ на Донбассе.